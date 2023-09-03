Орловцы стали участниками межрегионального историко-литературного фестиваля "Война и мир"
Он прошел в Тульской области.
В родовой усадьбе Льва Толстого Никольское-Вяземское состоялся межрегиональный историко-литературный фестиваль "Война и мир". Масштабное культурное мероприятие объединило сотни участников из Тулы, Орла, Смоленска, Москвы и множества других городов.
Звучало творчество молодых писателей, народные песни. Зрители увидели реконструкцию битвы под Кульмом.
Обсудили на фестивале и дальнейшее культурное содружество регионов, а именно туристический маршрут между Спасским-Лутовиново и Никольским-Вяземским.