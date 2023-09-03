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10:00, 1 сентября 2023 года 1 сентября первый звонок прозвенел для 7,8 тысячи орловских первоклассников Школьники и их родители отмечают День знаний.



Фото: архив "Вести-Орел"

В новом учебном году за парты сядут около 77,8 тысячи орловских школьников, из них почти 7,8 тысячи – первоклассники. Все летние каникулы кипела работа – 260 миллионов рублей было направлено на подготовку учебных учреждений. В системе образования региона трудятся больше 14 тысяч педагогов.



Бесплатным горячим питанием будут обеспечены все обучающиеся начальной школы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Орловщины.



К занятиям в 94-х организациях дополнительного образования приступят свыше 75 тысяч детей.













Артем Ежаков



