У орловской больницы Семашко появился новый логотип
Центральной частью эмблемы стал новый хирургический корпус.
Фото: архив "Вести-Орел"
Больница Семашко получила новый логотип. Его разработали в рамках программы брендирования учреждений здравоохранения страны.
В медучреждении прошел конкурс на лучшую эмблему. В итоговый вариант вошли элементы эскизов, разработанные отделениями стационара. На итоговом изображении появился новый хирургический корпус, куда круглосуточно поступают на лечение пациенты, 93% из них – экстренно. Зеленый цвет выбрали как символ природы, жизни и здоровья.