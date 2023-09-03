Учитель начальных классов Черкасской школы больше полувека отдала профессии

|
|воскресенье 3.09.2023 07:09:10
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
11:00, 1 сентября 2023 года
Учитель начальных классов Черкасской школы больше полувека отдала профессииЭтот учебный год для Анны Донцовой станет завершающим, но по ее стопам давно идет дочь.
Анна Донцова работает учителем начальных классов в Черкасской школе Кромского района с момента ее основания – 52 года. В 2016-м получила титул лучшего учителя года.
За свою карьеру выпустила 14 классов. Многие из выпускников награждены золотыми медалями.
Этот учебный год у Анны Донцовой завершающий. Преемственность учительского ремесла не разорвана – по стопам матери пошла ее дочь Марина Цуканова. Уже более 27 лет она учит детей истории.
Эльза Ахмедбекова
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.