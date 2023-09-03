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11:00, 1 сентября 2023 года Учитель начальных классов Черкасской школы больше полувека отдала профессии Этот учебный год для Анны Донцовой станет завершающим, но по ее стопам давно идет дочь.





Анна Донцова работает учителем начальных классов в Черкасской школе Кромского района с момента ее основания – 52 года. В 2016-м получила титул лучшего учителя года.



За свою карьеру выпустила 14 классов. Многие из выпускников награждены золотыми медалями.



Этот учебный год у Анны Донцовой завершающий. Преемственность учительского ремесла не разорвана – по стопам матери пошла ее дочь Марина Цуканова. Уже более 27 лет она учит детей истории.





Эльза Ахмедбекова



