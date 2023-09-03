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10:30, 1 сентября 2023 года Виновник "пьяного" ДТП в Орловской области приговорен к реальному сроку В аварии пострадал пассажир осужденного.



Фото: архив "Вести-Орел"

Покровский районный суд вынес приговор по делу о ДТП, совершенном нетрезвым водителем. Как сообщили в прокуратуре, в марте нетрезвый мужчина, будучи за рулем, нарушил ПДД и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Пассажир получил тяжкий вред здоровью.



Вердикт Фемиды – три года колонии-поселения и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половиной года. Приговор вступил в законную силу.





Артем Ежаков



