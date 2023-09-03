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21:28, 31 августа 2023 года

Андрей Клычков напомнил орловцам о запрете съемки работы систем ПВО

Выложенные в открытый доступ материалы могут быть использованы противником.

Фото: социальные сети Андрея Клычкова

В последние дни участились атаки БПЛА по территории России. В том числе под эти удары попала и Орловская область.

Глава региона Андрей Клычков в социальных сетях попросил жителей Орловщины сохранять спокойствие при обнаружении в небе подобных объектов и в любое время суток незамедлительно сообщать о случившемся по следующим телефонам:

- Дежурной службы УФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36;

- Дежурной части УМВД России по Орловской области 8 (4862) 43-32-32;

- На единый номер службы спасения – 112.

Специалистам необходимо сообщить место, время и характер наблюдаемого происшествия. Это поможет оперативно устранить угрозу.

Одновременно прошу обратить внимание, что категорически запрещена съемка объектов систем противовоздушной обороны! Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов в отношении лиц, распространяющих указанную информацию, - отметил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона добавил, что Орловщина находится под комплексной защитой средств радиоэлектронной борьбы и авиации. Безопасность жителей обеспечена на всех территории региона.


Сергей Силаев
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