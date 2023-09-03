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20:45, 31 августа 2023 года В Орле производят 800 настенных обогревателей в день На предприятии работает 50 человек.





Настенный обогреватель весит меньше килограмма и легко дает тепло на 15 квадратных метров. Производство запатентовано, инновационная разработка – орловская.



Процесс сборки занимает полчаса. Обучение длится три дня, специального образования не нужно. В сезон орловцы производят больше тысячи обогревателей, в обычные дни – 800.



Орловскую продукцию оценил и президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что настенный обогреватель действительно "греет".









Анна Вайсергисер



