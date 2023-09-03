Орловская область поучаствовала в совещании по региональному развитию

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21:15, 31 августа 2023 года
Орловская область поучаствовала в совещании по региональному развитиюЗаседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. На совещании обсудили работы на объектах, требующих восстановления на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В частности, речь шла о восстановлении образовательных объектов, МФЦ, а также дорожном ремонте и подготовке к отопительному сезону.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", принято решение о формировании аварийно-спасательной бригады для выезда в Троицкий район Луганской Народной Республики, который курирует Орловская область. Также в ЛНР направлены компьютеры, принтеры, более 1000 книг.
Сергей Силаев