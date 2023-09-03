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17:45, 31 августа 2023 года

Губернатор Орловской области поручил обеспечить безопасность в День знаний

Соответствующее распоряжение дано на совещании с главами муниципальных образований региона.

Фото: пресс-служба правительства региона

Перед новым учебным годом все орловские школы прошли приемку. Их проверили межведомственные комиссии. Образовательные организации оборудованы кнопками тревожной сигнализации и системами оповещения о пожаре. Кроме того, на объектах реализованы дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы, инженерной инфраструктуры и систем безопасности.

По информации пресс-службы областного правительства, правопорядок в День знаний будут обеспечивать более 700 сотрудников органов внутренних дел. Также в местах массового пребывания орловцев будут дежурить дополнительные наряды. Кроме того, за безопасностью на дорогах с 1 по 9 сентября сотрудники ДПС будут следить в усиленном режиме.


Ксения Солоухина
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