Народные приметы: Что лучше не делать школьникам 1 сентября

1 сентября Православная Церковь чтит память святого Андрея Стратилата, в народе празднуют наступление осени и Феклу-Свекольницу.

Андрей отличился во многих сражениях, и другие военачальники стали питать к нему чувство глубокой зависти. Они донесли Максимиану о вероисповедании Андрея. Жестокий император подверг главнокомандующего пыткам, а солдат, принявших христианство, приказал распять на деревьях.

Феклой-Свекольницей этот день назван потому, что на Руси традиционно занимались уборкой урожая свеклы. В этот день существует ряд запретов и рекомендаций.

Что нельзя делать 1 сентября:

- Не обсуждайте жизнь других людей в их отсутствие – это грозит серьезными проблемами в делах;

- Школьникам нельзя заполнять свой дневник – это может привести к плохой успеваемости;

- Нельзя чинить одежду и обувь тем, кто собирается в путешествие, дальнюю дорогу, иначе в пути можно столкнуться с неприятностями, всё пойдёт не по плану.

Что можно делать в этот день:

- Хороший день для подведения итогов и планирования новых дел;

- День этот нужно провести в хорошем настроении, делать добрые дела, думать только о позитивном и постараться быть подальше от тех, кто вам не нравится. По народным приметам, как этот день проведёшь, так и весь год сложится;

- Удачный день, чтобы погадать девушкам на жениха. Брали орех в руку и бросали на пол вертикально. И смотрели, в какую сторону орех покатится, в той стороне и суженый живёт.