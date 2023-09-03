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8:00, 1 сентября 2023 года Орловские аграрии приступили к уборке сахарной свеклы В планах собрать более двух миллионов тонн овощей.





В общей сложности посевные площади сахарной свеклы составляют 50,1 тысячи гектаров, с которых планируется собрать 2,2 миллиона тонн овощей. По информации пресс-службы областного правительства, первыми уборкой корнеплодов занялись сельхозработники Мценского и Ливенского районов. На территории уже убрали 250 гектаров. Приемкой и переработкой свеклы займутся четыре сахарных завода, расположенных в Колпнянском, Ливенском, Залегощенском и Мценском районах.





Ксения Солоухина



