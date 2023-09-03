Главная » Новости



9:30, 1 сентября 2023 года Орловщина увеличила экспорт муки в Беларусь Поставки продукции выросли в 6,5 раз.





С начала этого года из Орловской области в Беларусь отправили 109 партий пшеничной хлебопекарной муки. Их общий вес превысил две тысячи тонн, что в 6,5 раз больше прошлогоднего уровня. Как отметили в пресс-службе областного правительства, продукция полностью соответствует необходимым требованиям и имеет соответствующие фитосанитарные сертификаты.





Ксения Солоухина



