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5:00, 1 сентября 2023 года Доходы бюджета Орловской области увеличились на 2,1 миллиарда рублей Поступления превысили прошлогодние показатели на 12,3%.





За семь месяцев 2023-го доходы бюджета региона стали больше на 2,1 миллиарда рублей, что на 12,3 % превысило показатели за аналогичный период прошлого года. В общей сложности за это время было перечислено 18,8 миллиарда рублей, 18,3 миллиарда из которых составили налоги. - По большинству налоговых доходных источников областного бюджета наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом. Это крайне важная тенденция - она позволяет обеспечивать социальные гарантии, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



