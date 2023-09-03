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19:30, 31 августа 2023 года

На Орловщине завершился проект "Этно-лето: хлеб да соль"

Его посвятили культуре и народным традициям региона.


Данный проект в Орловской области реализуется на протяжении трех лет. В этом году организаторы сделали акцент на гастрономическую составляющую. 
 
По информации Орловского областного центра народного творчества, во время летних праздников в областной столице и нескольких районах провели десять мероприятий. В их рамках прошли мастер-классы по традиционной выпечке ильинских пышек на косяк и орловских печатных пряников. Также жителей региона познакомили с рецептами блюд повседневной, праздничной и обрядовой кухни Орловщины первой половины ХХ века. На выставке "Большая ложка" гости дегустировали 20 разных блюд: рыбацкую уху, жареного карпа, окрошку по-бурговски, голубцы по-мценски, шарышки и другие. Не обошлись праздники без фольклора и танцев. 



Ксения Солоухина
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