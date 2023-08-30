Главная » Новости



20:32, 30 августа 2023 года Для орловских школ дополнительно закупят 34 автобуса Техника появится в регионе до конца 2023 года.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тему глава региона Андрей Клычков поднял 30 августа во время прямого эфира в социальных сетях.



– Напомню, что с 1 сентября у нас меняются санитарные нормы по доставке. Все, что более километра, будет доставляться автобусами. Мы для этих целей дополнительно к концу года планируем закупить 34 автобуса, - отметил губернатор.



Андрей Клычков добавил, что до начала нового учебного года будет проведен анализ тех маршрутов, которые необходимо доремонтировать.





Вести-Орёл



