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19:59, 30 августа 2023 года

ФК "Орел" проиграл борисоглебскому "Кристалу-МЭЗ" в полуфинале кубка

Матч состоялся 30 августа.


Сегодня, 30 августа, в Борисоглебске состоялся первый матч полуфинала кубка СФФ "Центр", в котором ФК "Орел" играл с местным "Кристаллом-МЭЗ". Матч закончился минимальной победой хозяев – 2:1. Единственным голом в составе "зелено-белых" отметился Мухтар Мухаммад.

Вопрос о финалисте турнира еще не решен – полуфинал кубка СФФ "Центр" состоит из двух встреч. Ответная игра состоится 20 сентября в Орле. Напомним, в первенстве СФФ "Центр" наша команда занимает промежуточную четвертую строчку. Ближайшая игра в этом турнире – 2 сентября в Калуге.


Анастасия Дорохова
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