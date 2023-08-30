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19:59, 30 августа 2023 года ФК "Орел" проиграл борисоглебскому "Кристалу-МЭЗ" в полуфинале кубка Матч состоялся 30 августа.





Сегодня, 30 августа, в Борисоглебске состоялся первый матч полуфинала кубка СФФ "Центр", в котором ФК "Орел" играл с местным "Кристаллом-МЭЗ". Матч закончился минимальной победой хозяев – 2:1. Единственным голом в составе "зелено-белых" отметился Мухтар Мухаммад.



Вопрос о финалисте турнира еще не решен – полуфинал кубка СФФ "Центр" состоит из двух встреч. Ответная игра состоится 20 сентября в Орле. Напомним, в первенстве СФФ "Центр" наша команда занимает промежуточную четвертую строчку. Ближайшая игра в этом турнире – 2 сентября в Калуге.





Анастасия Дорохова



