Орловские школы преобразились перед Днем знаний

Храмы знаний ремонтируют и оснащают оборудованием.
В Сахзаводской школе Ливенского района появилась новая спортивная площадка для занятий физкультурой. Здесь можно сдать и норм ГТО. Ученики Дросковской ,Селезневской и Краснооктябрьской школ с нетерпением ждут 1 сентября . После капитального обновления ребята увидят, каким стал их храм знаний.
В 2024 году планируется сдать еще две школы на 1225 мест: в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича областного центра. В министерство просвещения России подана заявка от области на получении субсидии из федерального бюджета для капитального ремонта 41 школы с 2024-го по 2026 год.