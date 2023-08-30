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21:00, 30 августа 2023 года Орловские школы преобразились перед Днем знаний Храмы знаний ремонтируют и оснащают оборудованием.





В Сахзаводской школе Ливенского района появилась новая спортивная площадка для занятий физкультурой. Здесь можно сдать и норм ГТО. Ученики Дросковской ,Селезневской и Краснооктябрьской школ с нетерпением ждут 1 сентября . После капитального обновления ребята увидят, каким стал их храм знаний.



В 2024 году планируется сдать еще две школы на 1225 мест: в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича областного центра. В министерство просвещения России подана заявка от области на получении субсидии из федерального бюджета для капитального ремонта 41 школы с 2024-го по 2026 год.









Всеволод Трифонов



