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19:30, 30 августа 2023 года Бесплатные автобусы довезут паломников на праздник Собора Орловских Святых Торжество пройдет в Болховском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

8 сентября в Болховском районе в третий раз отпразднуют Собор Орловских святых. Торжества начнутся в 8:30. В Спасо-Преображенском соборе митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит Божественную литургию, а после нее будет совершен молебен всем святым, в земле Орловской просиявшим. В 12:30 в селе Спас-Чекряк состоится торжественное открытие благоустроенного источника во имя священноисповедника Георгия Коссова.



Для желающих побывать на празднике организуют бесплатные автобусы. Записаться можно уже сейчас в церковных лавках при храмах Орловской митрополии. Там же можно уточнить место и время отправления автобусов.





Артем Ежаков



