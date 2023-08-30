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20:00, 30 августа 2023 года Мастера гармони выступили на гала-концерте Геннадия Калмыкова Музыка звучала в деревне Большое Сотниково Орловской области.





Гала-концерт заслуженного артиста России Геннадия Калмыкова собрал гармонистов из Тамбова, Липецка, Алтайского края.



Такой праздник прошел на орловской земле не в первый раз. Мастера объехали почти всю область и на этом останавливаться не собираются.



На Орловской земле гармонь живет с XIX века, став за это время неотъемлемой частью не одного поколения.







Александра Бахтина



