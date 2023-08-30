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17:00, 30 августа 2023 года В Орловском музее ИЗО открылась художественная выставка-ярмарка Средства с продажи произведений пойдут на помощь участникам СВО.





На первом этаже Орловского музея изобразительных искусств открылась выставка-ярмарка в поддержку участников СВО. Здесь представлены 46 картин от известных орловских авторов, в числе которых Ольга Душечкина, Гиви Калмахелидзе, Анатолий Костяников, Александр Никитин. Инициаторами акции выступили сами живописцы и ветеран специальной военной операции Денис Орлов.



На втором этаже открыта выставка "Образы России". В экспозиции представлены собрания Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". На третьем этаже доступна обновленная и дополненная постоянная экспозиция – можно ознакомиться с залом русской иконописи XVII – начала XIX веков.





Анна Вайсергисер



