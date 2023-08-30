В мценском микрорайоне "Коммаш" завершают возведение "умной" спортплощадки
Подрядчик должен сдать объект в течение пары недель.
В Мценске завершается создание "умной" спортивной площадки в микрорайоне "Коммаш". Срок сдачи объекта запланирован на середину сентября.
Уже выполнена укладка футбольного поля и легкоатлетических дорожек, завершен монтаж оборудования для воркаута и зрительской трибуны.
Возведение идет в рамках реализации федерального проекта "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)". Площадку оборудуют доступом в интернет. Просканировав QR-код, можно перейти на сайт с видеоуроками тренеров.