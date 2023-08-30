В Северном районе Орла началось строительство спортивной площадки

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19:00, 30 августа 2023 года
В Северном районе Орла началось строительство спортивной площадкиНа объекте ведутся подготовительные работы.
Фото: пресс-служба областного правительства
"Умная" площадка появится в Северном районе областного центра на улице Металлургов. На территории будущего физкультурно-оздоровительно комплекса уже начались подготовительные работы: там расчистили участок и сняли грунт. В ближайшее время начнут завозить песок и щебень.
Строительство планируют завершить до конца сентября. На новой площадке появится футбольное поле с искусственным покрытием, игровая зона и зона воркаута, а также легкоатлетические дорожки.
- Создание спортивной инфраструктуры - это наш вклад в укрепление здоровья и повышение качества жизни орловцев. В регионе ведётся серьёзная работа по поддержке и развитию спорта, делается максимум, чтобы современные спортивные объекты были доступны для всех, - отметил губернатор Андрей Клычков.
Ксения Солоухина