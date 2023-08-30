В Северном районе Орла началось строительство спортивной площадки

На объекте ведутся подготовительные работы.

Фото: пресс-служба областного правительства

Строительство планируют завершить до конца сентября. На новой площадке появится футбольное поле с искусственным покрытием, игровая зона и зона воркаута, а также легкоатлетические дорожки.

- Создание спортивной инфраструктуры - это наш вклад в укрепление здоровья и повышение качества жизни орловцев. В регионе ведётся серьёзная работа по поддержке и развитию спорта, делается максимум, чтобы современные спортивные объекты были доступны для всех, - отметил губернатор Андрей Клычков.