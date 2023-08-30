День Знаний в Орловской области пройдет в очном формате
В первый класс пойдут почти 7,8 тысячи первоклассников.
Фото: архив "Вести-Орел"
В некоторых районах Курской и Белгородской областей 1 сентября пройдет в дистанционном формате. В Орловской области подобных решений не принималось. Об этом в эфире "Радио России. Орел" сообщил глава регдепартамента образования Алексей Карлов.
"Торжественные линейки у нас пройдут в очном формате. Составляются праздничные программы, идут репетиции", – заявил Алексей Карлов.
В первый класс пойдут 7798 ребят, что на 250 детей больше, чем в 2022-м году.