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16:30, 30 августа 2023 года День Знаний в Орловской области пройдет в очном формате В первый класс пойдут почти 7,8 тысячи первоклассников.



Фото: архив "Вести-Орел"

В некоторых районах Курской и Белгородской областей 1 сентября пройдет в дистанционном формате. В Орловской области подобных решений не принималось. Об этом в эфире "Радио России. Орел" сообщил глава регдепартамента образования Алексей Карлов.

"Торжественные линейки у нас пройдут в очном формате. Составляются праздничные программы, идут репетиции", – заявил Алексей Карлов. В первый класс пойдут 7798 ребят, что на 250 детей больше, чем в 2022-м году.





Артем Ежаков



