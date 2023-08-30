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13:37, 30 августа 2023 года В Орле расследуют дело о хищении семи миллионов рублей при ремонте поликлиники Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле возбуждено уголовное дело о хищении свыше семи миллионов рублей при капитальном ремонте поликлиники №2. Об этом 30 августа сообщили в областной прокуратуре.



Контракт был заключен в декабре прошлого года с ООО "КСК Старт". Подрядчик начал работы и получил аванс, но с января ремонт остановился. В апреле соглашение было расторгнуто.



Сейчас на объекте находится другой подрядчик.





Артем Ежаков



