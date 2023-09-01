В Орловской области ищут родственников красноармейца Ивана Воробьева
Останки бойца нашли на Смоленщине.
Фото: Принт-ТВ
В Духовщинском районе Смоленской области обнаружены останки нескольких бойцов. При одном из них лежал медальон на имя Ивана Петровича Воробьева, 1911 года рождения, уроженца деревни Чувакино Ливенского района.
В графе "адрес семьи" указана Воробьева Татьяна Вениаминовна (Венедиктовна).
Как сообщаеттг-канал "Принт-ТВ", поисковики ливенского отряда "Подвиг" ищут родственников погибшего и будут рады любой информации, которая поможет им это сделать.