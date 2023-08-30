В Орле проходит форум с участием предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга

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11:44, 30 августа 2023 года
В Орле проходит форум с участием предпринимательского сообщества Санкт-ПетербургаЕго участники обсудили развитие промышленности и туризма.
Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"
Бизнес-форум проходит в рамках Дней города Санкт-Петербурга в Орловской области. На мероприятии делегации из северной столицы презентовали промышленный потенциал региона.
- Мы проводим бизнес-форум и круглые столы, посвященные развитию сотрудничества в сфере промышленности и туризма. В условиях установления тесного межрегионального взаимодействия поддержка этих направлений является приоритетной. Особенно следует отметить важность усиления взаимодействия в сфере промышленности, которая является основой успешного развития всего хозяйственного комплекса, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.
В рамках круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским городским туристско-информационным бюро и Орловским туристским информационно-выставочным центром.
Ксения Солоухина