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14:30, 30 августа 2023 года

Жители Мценского района могут пройти оздоровительный курс в "Санатории на дому"

Услуги предоставляются бесплатно.

Фото: пресс-служба областного правительства

"Санаторий на дому" открыли в Комплексном центре социального обслуживания населения города Мценска. Как сообщает пресс-служба областного правительства, пройти оздоровительные процедуры могут пенсионеры и инвалиды, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении. Данная услуга предоставляется на бесплатной основе и по назначению врача. 
 
Сам курс длится 18 дней и составляется по индивидуальной программе после диагностики узких специалистов. Он включает в себя комплекс оздоровительных упражнений, ароматерапию, фито-чай, массаж, занятия на тренажерах и другое. 
 
За восемь месяцев "Санаторий на дому" принял 39 человек.



Ксения Солоухина
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