Жители Мценского района могут пройти оздоровительный курс в "Санатории на дому"

Услуги предоставляются бесплатно.

Фото: пресс-служба областного правительства

Сам курс длится 18 дней и составляется по индивидуальной программе после диагностики узких специалистов. Он включает в себя комплекс оздоровительных упражнений, ароматерапию, фито-чай, массаж, занятия на тренажерах и другое.

За восемь месяцев "Санаторий на дому" принял 39 человек.