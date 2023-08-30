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14:30, 30 августа 2023 года
Жители Мценского района могут пройти оздоровительный курс в "Санатории на дому"Услуги предоставляются бесплатно.
Фото: пресс-служба областного правительства
"Санаторий на дому" открыли в Комплексном центре социального обслуживания населения города Мценска. Как сообщает пресс-служба областного правительства, пройти оздоровительные процедуры могут пенсионеры и инвалиды, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении. Данная услуга предоставляется на бесплатной основе и по назначению врача.
Сам курс длится 18 дней и составляется по индивидуальной программе после диагностики узких специалистов. Он включает в себя комплекс оздоровительных упражнений, ароматерапию, фито-чай, массаж, занятия на тренажерах и другое.
За восемь месяцев "Санаторий на дому" принял 39 человек.
Ксения Солоухина