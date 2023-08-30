Главная » Новости



14:00, 30 августа 2023 года Собачьи выступления зарядили орловских школьников на учебный год Это одно из мероприятий проекта "Дай лапу".





В Орле продолжает свое развитие социальный проект "Дай лапу". Выступление четверолапых показали школьникам. Праздник стал для ребят еще одной возможностью зарядиться позитивом.



На шоу пригласили детей из семей мобилизованных и семей, состоящих на обслуживании в социальном центре.



Еще пройдут четыре таких выступления. Их увидят 140 ребят. Все они получат в подарок канцтовары к школе.





Анна Вайсергисер



