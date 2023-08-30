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13:00, 30 августа 2023 года Ветеран СВО из Орла создал региональную федерацию баскетбола для колясочников У спортсменов масштабные планы.





Орловец Дмитрий Сиденко девять месяцев провел в зоне СВО. Вернувшись домой из-за ранения, решил помогать тем, кто когда-то получил серьезную травму, организовав региональную федерацию баскетбола для колясочников.



Присоединились игроки из разных уголков области: Болхова, Змиевки, Нарышкино, Знаменки. Тренировка начинается с разминки, затем идет пара заданий для укрепления командного духа. Цель стандартная – забросить мяч в корзину, которая расположена на той же высоте, что в обычном баскетболе.



Цели у федерации серьезные. Осенью ждет турнир в Смоленске, а в конце года – большие соревнования, куда приедут игроки из разных городов.





Эльза Ахмедбекова



