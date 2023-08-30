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12:30, 30 августа 2023 года На трассе под Орлом перевернулся грузовик Травмы получил 37-летний водитель.



Фото Регионального УГИБДД

Вчера, 29 августа, грузовик "Хендай" ехал по трассе "Орел-Ефремов". В районе восьми утра на 66 километре фургон съехал с дороги в кювет и перевернулся. По информации регионального УГИБДД, после ДТП 37-летний водитель с травмами обратился в медучреждения, где ему оказали необходимую помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.





Ксения Солоухина



