На трассе под Орлом перевернулся грузовик

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12:30, 30 августа 2023 года
На трассе под Орлом перевернулся грузовикТравмы получил 37-летний водитель.
Фото Регионального УГИБДД
Вчера, 29 августа, грузовик "Хендай" ехал по трассе "Орел-Ефремов". В районе восьми утра на 66 километре фургон съехал с дороги в кювет и перевернулся.
По информации регионального УГИБДД, после ДТП 37-летний водитель с травмами обратился в медучреждения, где ему оказали необходимую помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Ксения Солоухина
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