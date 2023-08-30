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11:30, 30 августа 2023 года Мэр Орла и глава филиала фонда "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве Договор позволит улучшить работу по помощи ветеранам СВО.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

30 августа мэр Орла Юрий Парахин и глава Орловского регионального отделения фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в городской администрации. Договор позволит улучшить работу по помощи участникам СВО.



В орловский фонд "Защитники Отечества" за время работы поступило уже 460 обращений, 130 из них сейчас в работе. С бойцами и их близкими работают 25 социальных координаторов.





Артем Ежаков



