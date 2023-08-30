Главная » Новости



10:30, 30 августа 2023 года В Орловской области водитель уснул за рулем и вылетел в кювет Два человека пострадали.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

30 августа в 4:30 на 117-м километре автодороги "Орел – Тамбов" произошло ДТП с пострадавшими. По данным регионального УГИБДД, 26-летний водитель "Мерседеса" уснул за рулем и съехал с дороги, где машина опрокинулась. Молодой человек и его 33-летний пассажир получили травмы, но от госпитализации отказались.



За прошедшие сутки на территории региона случилось 11 аварий, пострадали четыре человека.





Артем Ежаков



