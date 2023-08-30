Нескольким десяткам домов Орла ограничили горячее водоснабжение

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9:30, 30 августа 2023 года
Нескольким десяткам домов Орла ограничили горячее водоснабжениеНеудобства связаны с ремонтом теплосетевого оборудования.
Фото: архив "Вести-Орел"
30 августа до 15:00 в связи с ремонтом теплосетевого оборудования ограничено горячее водоснабжение в ряде домов. Об этом заявили в АО "Квадра". Речь идет о следующих адресах:
• ул. 1-я Курская, д. 72
• ул. 2-я Курская, д. 54, 56, 61, 63;
• ул. 5 августа, д. 48, 50;
• ул. Маринченко, д. 16;
• ул. Орловских партизан, д. 3, 5, 7, 9;
• ул. Рощинская, д. 1, 1а, 3а, 5, 7, 7а, 9;
• ул. Металлургов, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
• Московское шоссе, д. 113, 113а, 113б, 115, 155, 115а, 155, 155а, 157, 161, 163, 163а, 165, 167, 169, 171.
Артем Ежаков
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