Под Болховом на месте разрушенного Успенского храма установили памятный крест
Святыня появилась в селе Лунево.
Фото: Болховское благочиние
В селе Лунево Болховского района Орловской области установили поклонный крест. Раньше здесь стоял Успенский храм, возведенный в 1791-м году и разобранный на кирпичи в 1946-м году.
Протоиерей Александр Кузнецов отслужил молебен и совершил чин освящения поклонного креста.
Вместе с крестом установили памятный знак. Работу выполнили по инициативе бывших жителей Лунево. Когда-то здесь насчитывалось 80 дворов. Сегодня здесь только один постоянный житель, сообщили в Орловской епархии.