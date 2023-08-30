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12:00, 30 августа 2023 года Под Болховом на месте разрушенного Успенского храма установили памятный крест Святыня появилась в селе Лунево.



Фото: Болховское благочиние

В селе Лунево Болховского района Орловской области установили поклонный крест. Раньше здесь стоял Успенский храм, возведенный в 1791-м году и разобранный на кирпичи в 1946-м году.



Протоиерей Александр Кузнецов отслужил молебен и совершил чин освящения поклонного креста.



Вместе с крестом установили памятный знак. Работу выполнили по инициативе бывших жителей Лунево. Когда-то здесь насчитывалось 80 дворов. Сегодня здесь только один постоянный житель, сообщили в Орловской епархии.





Артем Ежаков



