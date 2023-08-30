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11:00, 30 августа 2023 года В сентябре стартуют съемки фильма "Орел послевоенный" Для работы над лентой нужны волонтеры.



Фото: архив "Вести-Орел"

Библиотека имени Бунина выиграла грант на съемку документального фильма "Орел послевоенный". Лента расскажет о восстановлении столицы региона после освобождения в 1943-м году.



Съемки стартуют в сентябре, премьера назначена на май следующего года.



Для работы над лентой нужны волонтеры. Желающие могут попробовать себя в ролях соведущего, ассистента оператора, интервьюера. Все подробности – в группе "Бунинки" в социальных сетях.





Артем Ежаков



