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20:35, 29 августа 2023 года Орловские аграрии осваивают новые методы сбора урожая На мценских полях картошку собирают машины.





В одном из хозяйств Мценского района Орловской области картошку выращивают в промышленном масштабе в первый раз. В прошлом году посадили 20 гектаров под семена, сейчас под картофелем почти 300 гектаров земли. Специально для картофеля была приобретена дорогостоящая техника.



Первые пусконаладочные работы прошли. На поле работают две сельскохозяйственные машины. Через сепарирующие устройства и просеивающие транспортеры сырье проходит несколько видов очистки. Люди нужны только для управления техникой и контроля на сортировочном транспортере.











Татьяна Тимохина



