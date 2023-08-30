Ливенский район отправил в зону СВО гуманитарный груз
Его передали двум армейским подразделениям.
Фото: Сергей Лежнев
В сборе посылки для участников спецоперации приняли участие жители и представители бизнеса Ливенского района. По просьбе бойцов в нее вошли бензопилы, дизельный генератор, газовые баллоны, различные инструменты, сварочный аппарат, маскировочные халаты и сети, тактическая обувь и одежда, а также продукты. Об этом в соцсетях сообщилсоветник губернатора Сергей Лежнев.
Гуманитарный груз в два армейских подразделения отвез глава Ливен Сергей Трубицин. Помимо того, Орловская область доставила под Кременную очередные 20 тонн питьевой воды.