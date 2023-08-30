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9:00, 30 августа 2023 года Ливенский район отправил в зону СВО гуманитарный груз Его передали двум армейским подразделениям.



Фото: Сергей Лежнев

В сборе посылки для участников спецоперации приняли участие жители и представители бизнеса Ливенского района. По просьбе бойцов в нее вошли бензопилы, дизельный генератор, газовые баллоны, различные инструменты, сварочный аппарат, маскировочные халаты и сети, тактическая обувь и одежда, а также продукты. Об этом в соцсетях сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.



Гуманитарный груз в два армейских подразделения отвез глава Ливен Сергей Трубицин. Помимо того, Орловская область доставила под Кременную очередные 20 тонн питьевой воды.





Ксения Солоухина



