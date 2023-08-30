Орловчанка Елена Левчук привезла бронзу с всероссийского фестиваля ГТО
Спортсменка показала достойные результаты в личном зачете.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Всероссийский фестиваль ГТО прошел в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли 50 семейных команд из разных регионов страны. Орловщину представила семья Левчук из Мценска, которая стала победителем областного этапа. По итогам соревнований орловская команда заняла 38 место.
По информациидепартамента физической культуры и спорта, в личном зачете Елена Левчук поднялась на третью ступень пьедестала. Женщина поставила рекорд фестивалей, отжавшись 95 раз, улучшив предыдущий показатель на 23 отжимания.