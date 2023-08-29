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19:15, 29 августа 2023 года Орловец из бригады Катукова женился на возлюбленной перед отправкой на военную службу Проходить ее молодой человек будет в танковом батальоне в Крыму.



Фото: пресс-служба городской администрации

Дмитрий познакомился с Татьяной в школьные годы. Парень отдыхал в летнем лагере, где девушка была вожатой. Так и началась их дружба, которая со временем переросла в любовь.



В пресс-службе мэрии отметили, что Дмитрий первый из бригады Катукова подписал контракт на прохождение военной службы. После бракосочетания он отправится в Крым в танковый батальон.



Поздравить молодоженов пришли представители городской администрации и бригады Катукова.





Ксения Солоухина



