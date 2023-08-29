Орловец из бригады Катукова женился на возлюбленной перед отправкой на военную службу

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19:15, 29 августа 2023 года
Орловец из бригады Катукова женился на возлюбленной перед отправкой на военную службуПроходить ее молодой человек будет в танковом батальоне в Крыму.
Фото: пресс-служба городской администрации
Дмитрий познакомился с Татьяной в школьные годы. Парень отдыхал в летнем лагере, где девушка была вожатой. Так и началась их дружба, которая со временем переросла в любовь.
В пресс-службе мэрии отметили, что Дмитрий первый из бригады Катукова подписал контракт на прохождение военной службы. После бракосочетания он отправится в Крым в танковый батальон.
Поздравить молодоженов пришли представители городской администрации и бригады Катукова.
Ксения Солоухина
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