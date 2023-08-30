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7:00, 30 августа 2023 года
Орловский повар поделился рецептом "Сырной лепешки"Технологию приготовления раскрыла повар-кондитер Наталья Кубрина.
Блюдо "Сырная Лепешка" отличный выбор для перекуса, завтрака или обеда.
Для приготовления понадобится:
- 100г сметаны 15%
- 100г пшеничной муки
- 80г сыра сулугуни (обычный тоже
можно, главное, чтобы хорошо
плавился)
- щепотка соли
- щепотка соды
- Зг подсолнечного масла
- 2г сливочного масла.
В тарелку выложить сметану, щепотку соды и щепотку соли, хорошо перемешать. Добавить просеянную муку частями: сначала 50г и перемешать вилкой, потом ещё 50г и вымесить тесто руками в течение 2-3 минут.
Слепить из теста шар и оставить на 20 минут при комнатной температуре. Сыр натереть на тёрке.
Шар из теста смазать подсолнечным маслом, выложить на лист пергамента, накрыть ещё одним листом. Придавить немного руками и раскатать при помощи скалки в лепешку. Маслом смазываем чтобы тесто не прилипло к пергаменту, а 2 листа пергамента, чтобы не пачкать скалку.
Убрать верхний лист, на лепешку выложить сыр (вот тут ещё можно немного посолить, если сыр не очень соленый) и защипнуть края лепешки как хинкали. Перевернуть защипнутым краем вниз, накрыть пергаментом и немного раскатать защипнутым краем вниз, накрыть пергаментом и немного раскатать, чтобы лепешка была чуть меньше размера сковороды. Обжарить с 2 сторон. Перед подачей смазать кусочком сливочного масла. Приятного аппетита!
Александра Бахтина