Орловский повар поделился рецептом "Сырной лепешки"

Технологию приготовления раскрыла повар-кондитер Наталья Кубрина.

Блюдо "Сырная Лепешка" отличный выбор для перекуса, завтрака или обеда.

Для приготовления понадобится:

- 100г сметаны 15%

- 100г пшеничной муки

- 80г сыра сулугуни (обычный тоже

можно, главное, чтобы хорошо

плавился)

- щепотка соли

- щепотка соды

- Зг подсолнечного масла

- 2г сливочного масла.

В тарелку выложить сметану, щепотку соды и щепотку соли, хорошо перемешать. Добавить просеянную муку частями: сначала 50г и перемешать вилкой, потом ещё 50г и вымесить тесто руками в течение 2-3 минут.

Слепить из теста шар и оставить на 20 минут при комнатной температуре. Сыр натереть на тёрке.

Шар из теста смазать подсолнечным маслом, выложить на лист пергамента, накрыть ещё одним листом. Придавить немного руками и раскатать при помощи скалки в лепешку. Маслом смазываем чтобы тесто не прилипло к пергаменту, а 2 листа пергамента, чтобы не пачкать скалку.



Убрать верхний лист, на лепешку выложить сыр (вот тут ещё можно немного посолить, если сыр не очень соленый) и защипнуть края лепешки как хинкали. Перевернуть защипнутым краем вниз, накрыть пергаментом и немного раскатать защипнутым краем вниз, накрыть пергаментом и немного раскатать, чтобы лепешка была чуть меньше размера сковороды. Обжарить с 2 сторон. Перед подачей смазать кусочком сливочного масла. Приятного аппетита!