Народные приметы: Почему сегодня нужно сжечь старые вещи

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6:00, 30 августа 2023 года
Народные приметы: Почему сегодня нужно сжечь старые вещи30 августа проходит народный праздник День Мирона или Вдовьи помочи и церковный день памяти преподобного Пимена Угрешского.
В этот день делали прогнозы на осень — оценивали, какой дует ветер. Тихая погода предвещала тёплую осень, а сильные порывы — ненастный сентябрь. С этого дня начинают опадать листья с берёз. Помимо этого существовали еще запреты и рекомендации.
Что нельзя делать в этот день:
- В Миронов день запрещается бывать на кладбище, а также поминать умерших родственников, иначе можно навлечь на себя беду;
- Не подходить день для гаданий – велика вероятность поменять свою судьбу к худшему;
- 30 августа не лучший день для похода в парикмахерскую, иначе волосы могут испортиться и медленно расти;
- Успеть надо 30 августа и малину обрезать – считалось, что если успеть сделать это на Мирона, то на следующий год малинник порадует тебя урожаем крупных ягод;
- 30 августа бегать по магазинам и примерять подолгу одежду – можно лишиться красоты.
Что можно делать в этот день:
- Существовала традиция сжигать старые вещи, чтобы в зиму не остались никакие болезни и печали;
- Сны на 30 августа могут раскрывать ваше душевное состояние;
Александра Бахтина