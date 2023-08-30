Народные приметы: Почему сегодня нужно сжечь старые вещи

30 августа проходит народный праздник День Мирона или Вдовьи помочи и церковный день памяти преподобного Пимена Угрешского.

В этот день делали прогнозы на осень — оценивали, какой дует ветер. Тихая погода предвещала тёплую осень, а сильные порывы — ненастный сентябрь. С этого дня начинают опадать листья с берёз. Помимо этого существовали еще запреты и рекомендации.



Что нельзя делать в этот день:

- В Миронов день запрещается бывать на кладбище, а также поминать умерших родственников, иначе можно навлечь на себя беду;



- Не подходить день для гаданий – велика вероятность поменять свою судьбу к худшему;

- 30 августа не лучший день для похода в парикмахерскую, иначе волосы могут испортиться и медленно расти;

- Успеть надо 30 августа и малину обрезать – считалось, что если успеть сделать это на Мирона, то на следующий год малинник порадует тебя урожаем крупных ягод;

- 30 августа бегать по магазинам и примерять подолгу одежду – можно лишиться красоты.



Что можно делать в этот день:

- Существовала традиция сжигать старые вещи, чтобы в зиму не остались никакие болезни и печали;

- Сны на 30 августа могут раскрывать ваше душевное состояние;