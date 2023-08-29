Стартовала запись литературных произведений писателей-орловцев
Проект ГТРК "Орел" победил в конкурсе президентского фонда культурных инициатив.
На средства гранта в рамках проекта "Литературная волна" подготовят первый в Орловской области сборник литературных произведений писателей-орловцев. В 2023 году орловское радио отметило 95-летний юбилей.
Радиоспектали помогут создать актеры театра "Свободное пространство". Это будут сценарии по рассказам Тургенева, Андреева, Бунина, Лескова и Пришвина. Проект стартует ближайшей осенью.