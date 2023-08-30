Татьяна Голикова обсудила с регионами подготовку к 1 сентября
Вице-премьер провела ежегодное селекторное совещание.
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Вице-премьер Татьяна Голиковапровела ежегодное селекторное совещание по вопросу подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году. Главное:
• С 1 сентября все обучающиеся начальных классов будут бесплатно получать горячее питание;
• Создана и внедрена система "Моя школа", которая позволяет использовать образовательные сервисы через единую точку бесплатного доступа;
• В новом учебном году вводятся занятия по профориентиации, позволяющие помочь детям с выбором будущей профессии.