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5:00, 30 августа 2023 года Татьяна Голикова обсудила с регионами подготовку к 1 сентября Вице-премьер провела ежегодное селекторное совещание.



Фото из архива

Вице-премьер Татьяна Голикова провела ежегодное селекторное совещание по вопросу подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году. Главное:



• С 1 сентября все обучающиеся начальных классов будут бесплатно получать горячее питание;

• Создана и внедрена система "Моя школа", которая позволяет использовать образовательные сервисы через единую точку бесплатного доступа;

• В новом учебном году вводятся занятия по профориентиации, позволяющие помочь детям с выбором будущей профессии.





Сергей Силаев



