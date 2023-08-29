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20:00, 29 августа 2023 года В Орле с начала СВО женились 50 бойцов На днях узами брака себя связали военный и участница волонтерского отряда "По зову сердца".





26 августа доброволец СВО из Кузбасса Евгений и участница волонтерского отряда из Орла Дарья стали мужем и женой. Пара познакомилась, когда познакомились, когда боец лежал в госпитале после ранения. В ЗАГС они пришли спустя два месяца.



Евгения комиссовали по ранению, теперь он вместе с супругой занимается сбором и доставкой гуманитарных посылок бойцам СВО.



В Орле с начала специальной военной операции 50 военных позвали своих избранниц замуж.





Юлия Сулим



