вторник 29.08.2023 16:10:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:30, 29 августа 2023 года

Губернатор Клычков провел рабочую встречу с делегацией из Санкт-Петербурга

Стороны обсудили направления сотрудничества.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Встреча прошла 29 августа в здании областной администрации. Дни Санкт-Петербурга проходят 29 и 30 августа в Орловской области.

В июне текущего года мы подписали План мероприятий по сотрудничеству на 2023–2026 годы. Сегодняшняя встреча – важный этап в реализации этого документа. Проведение Дней города Санкт-Петербурга в Орловской области – это современный формат, который придаст новый импульс и качество совместной работе, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Делегация из Питера ознакомится с работой орловских предприятий. Предусмотрена и культурная программа: на сцене академического театра выступят солисты Санкт-Петербурга и Орловского губернаторского симфонического оркестра. Здесь же представлены выставочные экспозиции "30 картин из жизни Петра Великого" и "Вымышленный город или три лика литературного Петербурга", сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".

На 30 августа запланирован бизнес-форум. В рамках мероприятия пройдут круглые столы, посвященные развитию сотрудничества в области промышленности и туризма.




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.