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15:30, 29 августа 2023 года Губернатор Клычков провел рабочую встречу с делегацией из Санкт-Петербурга Стороны обсудили направления сотрудничества.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Встреча прошла 29 августа в здании областной администрации. Дни Санкт-Петербурга проходят 29 и 30 августа в Орловской области.



– В июне текущего года мы подписали План мероприятий по сотрудничеству на 2023–2026 годы. Сегодняшняя встреча – важный этап в реализации этого документа. Проведение Дней города Санкт-Петербурга в Орловской области – это современный формат, который придаст новый импульс и качество совместной работе, - отметил глава региона Андрей Клычков.



Делегация из Питера ознакомится с работой орловских предприятий. Предусмотрена и культурная программа: на сцене академического театра выступят солисты Санкт-Петербурга и Орловского губернаторского симфонического оркестра. Здесь же представлены выставочные экспозиции "30 картин из жизни Петра Великого" и "Вымышленный город или три лика литературного Петербурга", сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



На 30 августа запланирован бизнес-форум. В рамках мероприятия пройдут круглые столы, посвященные развитию сотрудничества в области промышленности и туризма.









Сергей Силаев



