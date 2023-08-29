Цирк Никулина подарил больше трехсот билетов юным орловцам

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17:00, 29 августа 2023 года
Цирк Никулина подарил больше трехсот билетов юным орловцамРепетицию и выступление увидели ребята из малоимущих семей, сироты, инвалиды, дети бойцов СВО.
В Орле до 10 сентября с гастролями находится московский цирк Никулина. Перед премьерой ребята из малоимущих семей, сироты, инвалиды и дети бойцов СВО посетили репетицию.
Ребятам показали, как живут животные и артисты во время турне, а потом пригласили на само выступление. Семьям, которые нуждаются в поддержке, цирк подарил больше трехсот билетов.
Александра Бахтина
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