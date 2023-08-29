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16:30, 29 августа 2023 года

В Орле суд вынес приговор мужчине, который зарезал знакомого во время ссоры

В колонии строгого режима он проведет более 12 лет.


Приговор 42-летнему местному жителю вынес Северный районный суд. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). 
 
Как сообщили в орловском следкоме, было установлено, что вечером 25 января этого года осужденный вместе со своим знакомым распивал алкоголь в квартире, расположенной на улице Бурова. На бытовой почве приятели повздорили, из-за чего один ударил в грудь ножом другого. От полученного ранения последний скончался на месте. 
 
- Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 12 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре Орловской области.



Ксения Солоухина
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