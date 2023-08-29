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18:00, 29 августа 2023 года

Малообеспеченным орловским семьям помогают собраться к школе

День знаний – уже в пятницу.


До 1 сентября остаются считанные дни. Часть родителей еще не собрала своих детей в школу. На канцелярию – пенал, обложки, альбом, ручки, карандаши и другое придется потратить до 10 тысяч рублей. В два раза меньше – если брать по минимуму.

Собрать первоклашку дороже всего. Нужно все купить с нуля. Родителям девочек придется выложить из семейного бюджета больше. Форма для мальчиков оценивается в диапазоне от 18 тысяч рублей, девочек – от 22 тысяч.

Малообеспеченным семьям помогают собраться к занятиям в рамках акции "Дорога в школу". По шесть тысяч рублей получили 525 семей. Также может помочь социальный контракт, заключенный по направлению "Преодоление трудной жизненной ситуации".
 



Анна Вайсергисер
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