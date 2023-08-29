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14:00, 29 августа 2023 года Обвал грунта на улице Ломоносова в Орле устранят за пару дней Рабочие уже приступили к работе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Накануне в Орле стало известно о провале грунта в районе дома №7 по улице Ломоносова. Яма глубиной около двух метров и шириной от 6 до 8 метров опасно соседствует с проезжей частью. Также здесь проходят сети ливневки.



На восстановительные работы из муниципального резервного фонда были выделены средства. Сегодня подрядчик приступил к работе. Ему предстоит очистить участок, восстановить стенки камеры ливневой канализации и заровнять все назад. Работы потребуют двух – трех дней.





