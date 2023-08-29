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21:00, 29 августа 2023 года Троснянцы разных возрастов объединились в помощи участникам СВО Участвуют целыми семьями.





В Троснянском районе в пунктах сбора гуманитарной помощи места не пустуют. Местные жители целыми семьями стараются облегчить работу и скрасить быт участников СВО – готовят домашнюю выпечку, соленья, пишут письма поддержки.



Группа "Люди общего дела – Тросна" создана почти с самого начала спецоперации. К движению уже присоединились сотни жителей района – от домохозяек до священнослужителей.



Помогать нашим защитникам здесь будут всегда. Приглашают присоединиться и всех неравнодушных.





Эльза Ахмедбекова



