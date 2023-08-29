Троснянцы разных возрастов объединились в помощи участникам СВО
Участвуют целыми семьями.
В Троснянском районе в пунктах сбора гуманитарной помощи места не пустуют. Местные жители целыми семьями стараются облегчить работу и скрасить быт участников СВО – готовят домашнюю выпечку, соленья, пишут письма поддержки.
Группа "Люди общего дела – Тросна" создана почти с самого начала спецоперации. К движению уже присоединились сотни жителей района – от домохозяек до священнослужителей.
Помогать нашим защитникам здесь будут всегда. Приглашают присоединиться и всех неравнодушных.